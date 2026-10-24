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3 haftadır galibiyet hasreti çeken Uşakspor, yarın Gaziemir Spor'u konuk edecek

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3 haftadır galibiyet hasreti çeken Uşakspor, yarın Gaziemir Spor'u konuk edecek
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor ile Gaziemir Spor yarın Uşak 1 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. 7 maçta 6 puanı bulunan ve 3 haftadır kazanamayan Uşakspor, 9 puanlı Gaziemir Spor'u konuk edecek; Gaziemir Spor'da cezalı Mustafa Çalışkan ile Kadir Otçeken oynayamayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıkışa geçme peşindeki Uşakspor ile Gaziemir Spor yarın rakip olacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ligde bu sezon 1 galibiyet alabilen Uşakspor 3 haftadır 3 puana hasret kaldı. Kırmızı-siyahlı ekibin 7 maç sonunda 6 puanı bulunuyor. Geçen hafta İzmir'de Alanya 1221'e 2-1 yenilirken bu maçta kırmızı kart gören Mustafa Çalışkan ve Kadir Otçeken de cezalı duruma düşen Gaziemir Spor 9 puanda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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