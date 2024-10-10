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3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu

3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
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Yunanistan Milli Takımı ve Panathinaikos'un 31 yaşındaki savunma oyuncusu George Baldock evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Baldock, 3 gün önce takımıyla Olympiakos derbisine çıkmış ve 75 dakika sahada kalmıştı.

Panathinaikos ve Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyen stoper George Baldock evinde ölü bulundu. Yunan basınının aktardığı bilgiye göre, 31 yaşındaki futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü olarak bulundu.

DERBİDE SAHADAYDI

Baldock; 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un evinde oynanan Olympiakos derbisinde sahadaydı. Maçta, Süper Lig'den tanıdığımız Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle mücadele etmiş ve 75. dakikada oyundan çıkmıştı.

BEDELSİZ OLARAK YUNAN EKİBİNE TRANSFER OLDU

Premier Lig kariyeri Sheffield United formasıyla 7 sezon geçiren Yunan futbolcu, İngiliz ekibiyle birlikte Premier Lig'de 83 maça çıkmıştı. Bu sezon başında bedelsiz olarak Panathinaikos'a transfer olan Baldock, Atina ekibi ile 4 maçta forma giydi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Panathinaikos Yunanistan Dünya Spor

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