Haberler

3.Erciyes Muaythai Şampiyonası tamamlandı

3.Erciyes Muaythai Şampiyonası tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Erciyes Muaythai Şampiyonası, 280 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Başarılı olan sporcular, bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Talas Spor Salonu'nda 280 Muaythai sporcusunun katılımı ile gerçekleşen 3. Erciyes Muaythai Şampiyonası ve il seçmeleri tamamlandı.

3.Erciyes Muaythai Şampiyonası ve il seçmelerinde başarılı olan sporcular bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; "3. Erciyes Muaythai Şampiyonası ile il seçmemizi yaptık. Şimdi sıra 28 Ocak -01 Şubat tarihlerinde Kayseri olarak ev sahipliği yapacağımız İç Anadolu Bölge Şampiyonasına geldi. Bu şampiyonaya Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'tan gelecek olan muaythai il takımları mücadele edecek. Kayseri olarak ev sahipliği yaparken ringde Kayseri Muaythai olarak başarıları toplamaya çalışacağız. Bölge şampiyonası Türkiye şampiyonası öncesi önemli bir periyot. Kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımız olarak biz hazırız. Katılacak olan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var