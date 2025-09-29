Haberler

3 eksik! Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, maç kadrosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Federico Chiesa, Trey Nyoni ve sakatlığı bulunan Giovanni Leoni kafilede yer almadı

3 EKSİK İSİM

Liverpool'dan yapılan açıklamaya göre Federico Chiesa, Trey Nyoni ve sakatlığı bulunan Giovanni Leoni kamp kadrosunda yer almadı.

İŞTE 21 KİŞİLİK KADRO

İngiliz temsilcisinin Galatasaray maçı için 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha.

MAÇ SALI GÜNÜ

Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
