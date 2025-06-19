3 büyüklerle anılan İzzet Çelik'ten sürpriz imza

Markus Gisdol yönetiminde Süper Lig ekibi Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi.

İZZET ÇELİK'TEN 3 YILLIK İMZA

Kayserispor, son olarak Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak kadrosuna dahil etti. İzzet Çelik, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de 25 maça çıktı. Başarılı futbolcu, ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

İzzet Çelik'in ismi 3 büyüklerle transferde uzun süre anılmıştı ancak transferi gerçekleşmedi.