3 büyüklerle anılan İzzet Çelik'ten sürpriz imza
Kayserispor, son olarak ismi 3 büyüklerle de anılan Adana Demirspor'da forma giyen İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Markus Gisdol yönetiminde Süper Lig ekibi Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi.
İZZET ÇELİK'TEN 3 YILLIK İMZA
Kayserispor, son olarak Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak kadrosuna dahil etti. İzzet Çelik, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de 25 maça çıktı. Başarılı futbolcu, ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI
İzzet Çelik'in ismi 3 büyüklerle transferde uzun süre anılmıştı ancak transferi gerçekleşmedi.