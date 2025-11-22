Haberler

3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Burak Yılmaz'ın yönettiği Gaziantep FK, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Radomir Djalovic'in çalıştırdığı Kayserispor ile Burak Yılmaz'ın yönettiği Gaziantep FK karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 3-0 kazandı.

BURAK YILMAZ ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ

Eski takımına karşı maçın başından sonuna kadar üstünlük kuran Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Maxim, 45 ve 64. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 3 haftalık galibiyet hasreti sona eren Gaziantep FK, puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.