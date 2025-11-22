3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Burak Yılmaz'ın yönettiği Gaziantep FK, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Radomir Djalovic'in çalıştırdığı Kayserispor ile Burak Yılmaz'ın yönettiği Gaziantep FK karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 3-0 kazandı.
BURAK YILMAZ ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ
Eski takımına karşı maçın başından sonuna kadar üstünlük kuran Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Maxim, 45 ve 64. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 3 haftalık galibiyet hasreti sona eren Gaziantep FK, puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.