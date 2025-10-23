Haberler

29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı Katılımcı Listesi Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Dağcılık Federasyonu, 2025 yılı Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı'na katılacak 84 dağcının listesini duyurdu. Tırmanış, 28-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 Yılı Faaliyet Programında bulunan 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı katılımcı listesi açıklandı. Tırmanışa 17 farklı ilden 84 dağcı katılacak.

29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı 28-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, tırmanış katılımcı listesi açıklandı. Tırmanışa Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Muş ve Samsun illerinden toplamda 84 dağcı katılacak.

Tırmanışta AhmetYılmaz Teknik Direktör olarak yer alırken, Ali Rıza Ceyhan ise antrenör olarak görev yapacak. Katılımcılar, 28 Ekim Salı günü saat 10.30'da Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürlüğü önünde toplanacak. Federasyondan yapılan uyarıda sporcuların kazma, kask ve çadırlarını yanlarında getirmeleri gerektiğinin altı çizildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
