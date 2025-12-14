Ankara Yelken Kulübü'nün 25. Yılında Yelken Yarışları Tamamlandı

ANKARA Yelken Kulübü'nün kuruluşunun 25'inci yılı kapsamında düzenlenen yelken yarışları, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla Marmaris'te tamamlandı.

Ankara Yelken Kulübü'nün (AYK) 25'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yelken kupası, Marmaris'te startı 13 Aralık'ta verildi. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü iş birliği ve teknik desteğiyle gerçekleştirilen ve bugün sona eren organizasyonda, 40'ın üzerinde tekne ve 400'ü aşkın sporcu mücadele etti. Yarışlarda genç ve yetişkin sporcular aynı parkurda yer alırken, Marmaris'in elverişli rüzgar koşulları sporculara rekabetin yüksek olduğu mücadeleler sundu. Organizasyon, Ankara'da kurulan bir kulübün çeyrek asırlık yelken yolculuğunu denizle buluşturması açısından da dikkat çekti. Organizasyon süresince konaklama, marina hizmetleri ve yerel işletmelerde hareketlilik yaşandı. Yarıştan elde edilen katılım paylarının Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla burs projelerine aktarılacağı organizasyonda, sporcular sosyal sorumluluk alanında da katkı sundu.

Yarışların ardından Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Organizasyonda üçüncü yarışın ardından genel puanlamada dereceye giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-0:

1'inci Vakkorama (Erhan Karaca)

2'nci Farrfara (Erhan Uzun)

3'üncü Boreas (Erkan Bilsev)

ORC-A:

1'inci. Mad X (İzzet Göçmenoğlu)

2'nci Axioma (Gleb Semerenko)

3'üncü Strekoza (Mikhail Mischenko)

ORC-B:

1'inci Cheese IV (Güney Kaptan)

2'nci Toxic (Akif Sezer)

3'üncü Avolare (Emre Üstün)

ORC-C:

1'inci Blue X (Berkcan Arat)

2'nci İskorpit (Bülent Çelik)

3'üncü Jazzgır (Kubilay Tunç)

GEZİ:

1'inci My First (Canberk Eken)

2'nci Soprano (Burhanettin Aydoğan)

3'üncü Blue Dreams (Hasan Basri Aslan)