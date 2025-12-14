Haberler

Ankara Yelken Kulübü'nün 25. Yılında Yelken Yarışları Tamamlandı

Ankara Yelken Kulübü'nün 25. Yılında Yelken Yarışları Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Yelken Kulübü'nün 25'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yelken yarışları, Marmaris'te yurt içi ve yurt dışından gelen 400'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlar, genç ve yetişkin sporcuların rekabet dolu mücadelelerine ev sahipliği yaptı.

ANKARA Yelken Kulübü'nün kuruluşunun 25'inci yılı kapsamında düzenlenen yelken yarışları, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla Marmaris'te tamamlandı.

Ankara Yelken Kulübü'nün (AYK) 25'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yelken kupası, Marmaris'te startı 13 Aralık'ta verildi. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü iş birliği ve teknik desteğiyle gerçekleştirilen ve bugün sona eren organizasyonda, 40'ın üzerinde tekne ve 400'ü aşkın sporcu mücadele etti. Yarışlarda genç ve yetişkin sporcular aynı parkurda yer alırken, Marmaris'in elverişli rüzgar koşulları sporculara rekabetin yüksek olduğu mücadeleler sundu. Organizasyon, Ankara'da kurulan bir kulübün çeyrek asırlık yelken yolculuğunu denizle buluşturması açısından da dikkat çekti. Organizasyon süresince konaklama, marina hizmetleri ve yerel işletmelerde hareketlilik yaşandı. Yarıştan elde edilen katılım paylarının Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla burs projelerine aktarılacağı organizasyonda, sporcular sosyal sorumluluk alanında da katkı sundu.

Yarışların ardından Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Organizasyonda üçüncü yarışın ardından genel puanlamada dereceye giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-0:

1'inci Vakkorama (Erhan Karaca)

2'nci Farrfara (Erhan Uzun)

3'üncü Boreas (Erkan Bilsev)

ORC-A:

1'inci. Mad X (İzzet Göçmenoğlu)

2'nci Axioma (Gleb Semerenko)

3'üncü Strekoza (Mikhail Mischenko)

ORC-B:

1'inci Cheese IV (Güney Kaptan)

2'nci Toxic (Akif Sezer)

3'üncü Avolare (Emre Üstün)

ORC-C:

1'inci Blue X (Berkcan Arat)

2'nci İskorpit (Bülent Çelik)

3'üncü Jazzgır (Kubilay Tunç)

GEZİ:

1'inci My First (Canberk Eken)

2'nci Soprano (Burhanettin Aydoğan)

3'üncü Blue Dreams (Hasan Basri Aslan)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Binlerce kişiyi bir manav kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title