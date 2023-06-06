Özü sözü bir! 25 gollü Diagne, maçın ardından ilginç bir açıklamayla Karagümrük'e veda etti

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Fatih Karagümrük ligi 51 puanla, Kasımpaşa ise 43 puanla tamamladı.

DIAGNE FIRTINASI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda ise Mbaye Diagne kaydetti.

"HER ŞEYE AÇIĞIM"

Maçın ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Diagne, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz" sözlerini sarf etti.

35 MAÇTA 25 GOL

Bu sezon 35 resmi maça çıkan tecrübeli forvet, 25 gol kaydetti. Ligde 23, kupada 2 gol attı. Senegalli golcü aynı zamanda ligde 5 asist üretti.