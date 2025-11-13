Haberler

25. Deaflympics Oyunları Başlıyor: Türkiye İran ile Karşılaşacak

25. Deaflympics Oyunları, Tokyo'da Türkiye'nin İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nın İran ile yapacağı maçla başlayacak. Türkiye, toplam 18 branşta 186 sporcu ile mücadele edecek.

25. Deaflympics Oyunları'nı açılış gününde İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, İran'la karşılaşacak.

25. Deaflympics Oyunları'na Türkiye, toplam 18 branşta ve 186 milli sporcuyla mücadele edecek. Organizasyon 14-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek. Turnuvanın açılış gününde sahaya İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı çıkacak ve İran'la mücadele edecek. Milliler, bu yıl İran ve İngiltere ile aynı grupta yer alıyor. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Başkan Gözel: "Milletimizin duasını bekliyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Tokyo'ya çok sağlam bir kamp süreciyle geldiklerini vurguladı. Gözel, "Tokyo Deaflympics bizim için çok önemli. Bu büyük organizasyonda 186 sporcumuz madalya mücadelesi verecek. Devletimizin desteği ve sporcularımızın azmi bizi güçlü kılıyor. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Her zamanki gibi milletimizin duasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Futbol takımıyla başlayacak mücadelenin önemine değinen Gözel, "Ay-yıldızlı futbolcularımız İran karşısında sahaya çıkacak ve Deaflympics yolculuğumuz başlamış olacak. Gruptan çıkma hedefiyle mücadele edecek milli takımımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Tokyo J-Village Stadyumu'nda, Türkiye saati ile 06.00'da İran ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin muhtemel 11'i

Karşılaşmaya A Milli Futbol Takımı'nın Recep Arınç Orta, Mahmut Aktaş, Emre Kılınç, Bora Özdemir, Murat Bek, Emre Can Dönmez, Ahmet Ergin, Eşref Metin Su, İmamettin Sünmez, Mert Ali Özen ve Fırat Kaya ile çıkması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
