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24Erzincanspor ve Kastamonuspor Saha Büyüsünde Berabere Kaldı

24Erzincanspor ve Kastamonuspor Saha Büyüsünde Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig'in 31. haftasında 24Erzincanspor, sahasında Kastamonuspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 24Erzincanspor Yasin Dülger ve İrfan Akgün ile öne geçti fakat Kastamonuspor, son dakikalarda attığı gollerle eşitliği sağladı.

TFF 2. Lig'in 31. haftasında 24Erzincanspor, sahasında Kastamonuspor ile 2-2 berabere kaldı.

24Erzincanspor 17. dakikada Yasin Dülger'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da 24Erzincanspor, 64. dakikada İrfan Akgün'ün golüyle farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada Emre Sağlık topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-1'e geldi. 83. dakikada Kastamonuspor'un Ersel Aslıyüksek ile bulduğu gol, maçın skorunu belirledi: 2-2. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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