24Erzincanspor ve Kastamonuspor Saha Büyüsünde Berabere Kaldı

TFF 2. Lig'in 31. haftasında 24Erzincanspor, sahasında Kastamonuspor ile 2-2 berabere kaldı.

24Erzincanspor 17. dakikada Yasin Dülger'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da 24Erzincanspor, 64. dakikada İrfan Akgün'ün golüyle farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada Emre Sağlık topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-1'e geldi. 83. dakikada Kastamonuspor'un Ersel Aslıyüksek ile bulduğu gol, maçın skorunu belirledi: 2-2. - ERZİNCAN