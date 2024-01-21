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24Erzincanspor Kastamonuspor'u mağlup etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında 24Erzincanspor, Kastamonuspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Çınar Tarhan ve Kubilay Türk Yılmaz'ın attığı gollerle galip gelen 24Erzincanspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında 24Erzincanspor sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Semih Kurt, Mücahit Değermenci, Birtan Yavuz

24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Kamil İçer, Özkan Yiğiter (Gökhan Payal dk. 75), Ziya Alkurt, Çınar Tarhan (Furkan Işıkdemir dk. 85), Kubilay Türk Yılmaz (Muhammed Enes Yılmaz dk. 75), Ali Altınöz, İlker Günaslan, Hasan Kaya (Adem Metin Türk dk. 62), Gençer Cansev, Enes Yılmaz (Yusuf Onur Arıkan dk. 62)

Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, İsmail Güven, Okan Eken, Yusuf Türk (Abdulaziz Yılmaz dk. 78), İlyas Kubilay Yavuz, Umut Erdem (Mustafa Çaylı dk. 78), Yiğit Ali Bayrak (Adem Sun dk. 66), Ali Akkuş (Ramazan Keskin dk. 42), Erhan Kartal (Berkan Aydeniz dk. 66), Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen

Goller: Çınar Tarhan (dk. 8), Kubilay Türk Yılmaz (dk. 52), (24Erzincanspor), Okan Eken (dk. 39) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Erdi Yokuşlu, Gençer Cansev, Muhammed Enes Yılmaz (24Erzincanspor) - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Enes Yılmaz Çınar Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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