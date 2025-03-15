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24Erzincanspor, Isparta Deplasmanında Puan Peşinde

24Erzincanspor, Isparta Deplasmanında Puan Peşinde
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, ligin 27. haftasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Gökhan Ünal, son zamanlardaki kötü sonuçların ardından taraftarların istifa beklentilerini anladığını belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, hakem Ertuğrul Kösterelioğlu düdük çalacak.

Maç öncesi son antrenmanlarını tamamlayan Erzincan temsilcisinde, teknik direktör Gökhan Ünal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından taraftarın istifa beklentisini anlayışla karşıladığını belirten Ünal, "Burada ne ben, ne futbolcular, ne de yeni yönetim tek başına sorumlu. Sorumluluğun kimde olduğunu herkes iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin ve Şamil Başaran'ın performans nedeniyle kadro dışı kaldığını açıklayan Ünal, ilerleyen haftalarda tekrar forma şansı bulabileceklerinin sinyalini verdi. Takımda genç oyuncu Ali Sefer'e de şans tanıyacağını belirten Ünal, onun iyi bir oyuncu olduğunu ve kazanmak istediklerini söyledi.

24Erzincanspor, Isparta 32 Spor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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