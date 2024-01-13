24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, İnegölspor maçının hakemi hakkında açıklama yaptı

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, İnegölspor maçının hakemi hakemi Yusuf Aydın hakkında yaptığı açıklamada, "Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü Başkanı'nın yaptığından dolayı ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında İnegölspor sahasında karşılaştığı 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV'ye konuşan 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, karşılaşmanın hakemi Yusuf Aydın hakkında konuştu. Akan, "Tebrik edilecek bir şey yok. Penaltı verilmiyor, goller oluyor, ne tebriki. Son pozisyon, 5-6 dakika var. Penaltı verilse 2-1, iş değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü Başkanı'nın yaptığından dolayı ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki. İnegölspor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu. - BURSA