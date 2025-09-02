24. Bosphorus Cup Kupa Teslim Töreni Büyükada'da Gerçekleşti

Yelken sporunda her yıl büyük heyecana sahne olan ve bu sene 17-20 Eylül tarihlerinde 24. kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni Büyükada'da yapıldı.

Türkiye'nin dünyada ilgi çeken spor organizasyonlarının başında gelen Bosphorus Cup, bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde; Çift Geyik Karaca, Bilyoner, TAG, Chery Türkiye, Princes' Palace Resort, Yuka Yat, Feriye, İBB, TGA ve Setur Marinas partnerliğinde 24. kez İstanbul'da düzenlenecek.

Yerli ve yabancı toplam 1000 yelkenci ve 60 teknenin mücadele edeceği 24. Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim töreni bu yıl ilk kez Büyükada'da gerçekleşti.

Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon ve Princes' Palace Resort kurucusu Dr. Bahri Akdağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, geçtiğimiz yılın kazanan teknesi ARKAS ekibinin kaptanı Berkcan Cankaya, bir yıldır sahip olduğu gümüş kupayı Bosphorus Cup'a teslim etti.

Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, "Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul'da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul'un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul'a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık ve 25. yıla hazırız." diye konuştu.

Princes' Palace Resort kurucusu Dr. Bahri Akdağ ise yaptığı açıklamada, "İstanbul'un denizcilik anlamında en köklü organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ta bu yıl Princes' Palace Resort olarak başlangıç parkuruna ismimizi vermek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Büyükada'nın köklü bir sakini olarak, bu özel yarışın burada başlaması hem adaya hem de denizcilik geleneğine ayrı bir anlam katıyor. Tüm katılımcıları Büyükada'mızda ağırlayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

24. Bosphorus Cup'ın yarış takvimi şöyle:

18 Eylül Perşembe 1. gün: Caddebostan Yarışı

19 Eylül Cuma 2. gün: Princes' Palace Resort Yarışı

20 Eylül Cumartesi 3. gün: Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni