Haberler

23 yaşında kulüp başkanı oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
23 yaşında kulüp başkanı oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan futbol kulübü Ternana Calcio'nun yeni başkanı 23 yaşındaki Claudia Rizzo oldu. Kulübü satın alan babası Gianluigi Rizzo, başkanlık görevini kızına devretti.

İtalyan futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ternana Calcio'yu satın alan Gianluigi Rizzo, kulüp başkanlığı görevini 23 yaşındaki kızı Claudia Rizzo'ya devretti.

"BÜYÜK ONUR DUYUYORUM"

Genç başkan, düzenlenen basın toplantısında duygularını, "Ternana Calcio gibi tarihi bir kulübün 100. yılında başkanlığını üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Amacımız uzun vadeli, modern ve şeffaf bir proje inşa etmek. Tüm taraftarların tutkusunu ve gururunu yeniden canlandırmaya kararlıyız" ifadelerini kullanarak dile getirdi.

Claudia Rizzo, aynı zamanda Ternana'nın büyük bir taraftarı olduğunu belirterek, "Zor bir görev ama aynı zamanda harika bir fırsat. Bu alanda deneyimli kişiler tarafından destekleniyorum" dedi.

Bu karar, İtalyan futbolunda genç ve kadın yöneticilere açılan kapı olarak değerlendirilirken, Ternana taraftarları da yeni dönemi merakla beklemeye başladı.

23 yaşında kulüp başkanı oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var

Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü

Stüdyodan kovulan yarışmacı şefin üzerine yürüdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.