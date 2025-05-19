23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası Kemer'de Başlıyor

23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası Kemer'de Başlıyor
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katılacak. Organizasyon, 24 Mayıs'ta açılış seremonisi ile başlayacak.

23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

Kemer Göynük Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 71 ülkeden 600 sporcu katılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından düzenlenecek şampiyona, 24 Mayıs Cumartesi günü açılış seremonisi ile başlayacak. Organizasyon, 31 Mayıs Cumartesi günü final müsabakalarıyla son bulacak.

Şampiyonada engelli sporcular, paramuaythai kategorisinde dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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