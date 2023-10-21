23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, base jump, wingsuit ve akrobasi gösterileriyle heyecan yaşatıyor. Festival, yarın sona erecek.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, gösterilerle devam etti.
Fethiye Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin dördüncü gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan yaşattı.
Pilotların gökyüzünde yaptığı gösteriler, aksiyon kameralarınca kaydedildi.
Festival, yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Spor