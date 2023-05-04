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22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

Spor Haberleri

İlk yılında 35 gole ulaşan Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. 22 yaşındaki süper yıldıza arkadaşları tarafından maç sonunda dayaklı kutlama yapıldı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal'la şampiyonluk yarışı veren Manchester City, West Ham'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada goller 50'de Ake, 70'te Haaland ve 85'te Foden'dan geldi. Erling Haaland, bu golle adını tarihe yazdırdı.

22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

22 yaşındaki futbolcu 35 golle, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. 22 yaşındaki süper yıldız, İngiltere'deki ilk sezonunda tarihe geçti.

22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımı saha kenarına toplayıp ip gibi dizli. Kalabalığın arasından geçen Haaland'a esprili şekilde vurdular. Yıldız futbolcu hocasına ve arkadaşlarına teşekkür etti.

22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Manchester City FC West Ham United FC Erling Haaland Spor Haberler

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