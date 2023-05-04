22 yaşında tarihin en golcüsü oldu! Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama
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İlk yılında 35 gole ulaşan Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. 22 yaşındaki süper yıldıza arkadaşları tarafından maç sonunda dayaklı kutlama yapıldı.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal'la şampiyonluk yarışı veren Manchester City, West Ham'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmada goller 50'de Ake, 70'te Haaland ve 85'te Foden'dan geldi. Erling Haaland, bu golle adını tarihe yazdırdı.
22 yaşındaki futbolcu 35 golle, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. 22 yaşındaki süper yıldız, İngiltere'deki ilk sezonunda tarihe geçti.
Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımı saha kenarına toplayıp ip gibi dizli. Kalabalığın arasından geçen Haaland'a esprili şekilde vurdular. Yıldız futbolcu hocasına ve arkadaşlarına teşekkür etti.