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22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

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22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup etabını üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Türkiye, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı.

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup etabını üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli takım, ilk iki sıra içinde yer alamadığı için yarı finale yükselemedi.

Türkiye, organizasyona Ukrayna karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başarılı bir başlangıç yaptı. İkinci maçta İspanya'ya 3-2 mağlup olan milliler, son karşılaşmada ise ev sahibi Hollanda'ya 3-0 yenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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