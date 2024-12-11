2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu

FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.

2030'A FAS, PORTEKİZ VE İSPANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak. Bununla birlikte turnuvanın ilk kez 3 kıta da birden yapılması planlanıyor.

100. YILDA BİR İLK YAŞANACAK

Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Bu 6 ülke de otomatik olarak turnuvaya katılım hakkı kazanacak. Turnuvanın açılış maçını da 1930 yılındaki turnuvada finalde karşılaşan Arjantin ile Uruguay arasında oynanması planlandığı iddia edildi. 1930 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nı Uruguay kazanmıştı.

2034 İSE SUUDİ ARABİSTAN'DA

2034 Dünya Kupası ise beklendiği gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan da tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak.