2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı

Güncelleme:
Konya'da düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sona erdi. Erkekler puan, kadınlar eliminasyon ve zamana karşı yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Büyük Britanya ve Danimarka, takım takip yarışlarında öne çıktı.

Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sona erdi.

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler puan yarışında Almanya'dan Tim Torn Teutenberg altın, Danimarka'dan Conrad Haugsted gümüş, Belçika'dan Jasper de Buyst bronz madalya aldı.

Kadınlar eliminasyon yarışında Belçika'dan Lotte Kopecky altın, Fransa'dan Victoire Berteau gümüş, Almanya'dan Lea Lin Teutenberg bronz madalya kazandı.

Erkekler zamana karşı yarışında ise Büyük Britanya'dan Joseph Truman altın, Fransa'dan Etienne Oliviero gümüş, Çekya'dan David Peterka bronz madalya elde etti.

Kadınlar takım takip yarışında da Büyük Britanya altın, Almanya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

Erkekler takım takip yarışında Danimarka altın, İsviçre gümüş, Büyük Britanya bronz madalya kazandı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın üçüncü gün yarışlarıyla sürecek.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
