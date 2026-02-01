TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenen, 30 ülkeden 315 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın açılış programı yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya'da başladı. Toplam 30 ülkeden 315 elit sporcunun katıldığı şampiyona, Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonun sabah seansında kadınlar ve erkeklerde eleme yarışları yapıldı. Şampiyona'nın açılış seremonisine Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve kent protokolü katıldı. Kentte 5 Şubat'ta sona erecek organizasyonda sporcular, kadınlar ve erkekler elit kategorilerinde takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium disiplinlerinde pedal çevirecek.