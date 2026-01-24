Haberler

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın basın toplantısı düzenlendi
Konya'da yapılacak olan 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Organizasyona 30 ülkeden 315 sporcunun katılacağı belirtildi.

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için Konya'da basın toplantısı düzenlendi.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Türkiye ev sahipliğinde 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya Veledromu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, 30 ülkeden 315 sporcunun akreditasyonunun yapıldığını belirtti. Okur, "Artık bu hafta takımları bekleyeceğiz. Ön hazırlık antrenman dönemi olacak. Şubat'ın birinde de açılış serenomisiyle programımız devam edecek. Hem federasyonumuz için hem ülkemiz için hem de Konyamız için umarım güzel bir organizasyon olur" dedi.

Federasyon Projeler Koordinatörü Pınar Arpınar Avşar ise, "Konya bisikletin gözdesiydi şimdi de pist bisikletinin gözdesi oldu. Çok hızlı bir pist olduğu için dünyada çok ün kazandı. Şu ana kadar toplam 3 dünya rekoru kırıldı. Dolayısıyla bu da katılım sayısını üst düzeye taşıdı ve Avrupa Şampiyonası için rekor bir katılımla sporcuları izleyeceğiz. 30 ülkeden 315 sporcu yer alacak. İçlerinde dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonları var" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
