Haberler

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da gerçekleşen 2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 2 bin 884 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takım havuzuna katılma hakkı kazandı.

Antalya'da düzenlenen 2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) açıklamasına göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 884 sporcu yarıştı.

Dereceye girebilmek ve milli takım havuzuna katılabilmek için 7 gün boyunca mücadele eden sporculardan, 216'sı 2026 yılında Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkını kazandı.

Organizasyonda, yaş gruplarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın yoğun katılım ve yüksek rekabet ortamı içinde başarıyla tamamlandığını belirterek "Bu organizasyon, Türk satrancının altyapısındaki gücü açıkça ortaya koyuyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyorum. Milli takım havuzuna giren sporcularımız başta olmak üzere turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporcular

Şampiyonada 7 yaş genel kategori erkeklerde Barış Gecegörmez, 8 yaşta Mete Aras Akbudak, 9 yaşta Kerem Şahin, 10 yaşta Ertuğrul Pala, 11 yaşta Eymen Demirtaş, 12 yaşta CM (Usta Adayı) Mustafa Demirkan, 13 yaşta CM Mehmet Alper Çelebi, 14 yaşta CM Ali Varyemez, 15 yaşta Arda Cankurt, 16 yaşta FM (FIDE Ustası) Ege Tuna Öktem, 17 yaşta Ali Batuhan Bıyıksız ve 18 yaşta CM Miraç Melih Topuz birinci oldu.

Genel kategori kızlarda ise 7 yaşta Yağmur İlbilgi, 8 yaşta Asya Hilal Örten, 9 yaşta Alya Beren Candan, 10 yaşta Berra Yılmaz, 11 yaşta Derin Topaçoğlu, 12 yaşta Beren Nisa Karabaş, 13 yaşta Maya Şahin, 14 yaşta Tuana Abak, 15 yaşta Ela Aslan, 16 yaşta Fatma Zehra Oflaz, 17 yaşta Rezzan Öztay ve 18 yaşta WCM (Kadın Usta Adayı) Ceren Tırpan, birinciliği elde etti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç

Katliam gibi kazada olay yerinden gelen görüntüler korkunç
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?