2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Yarın, İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nın 5. gününde alp disiplini, biatlon, artistik buz pateni, serbest stil kayak, kızak, kuzey kombine ve sürat pateni branşlarında 8 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini erkekler süper büyük slalom, biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel, artistik buz pateni buz dansı, serbest stil kayak kadınlar moguls, kızak çift erkekler ve kadınlar, kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre ve sürat pateni erkekler bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve snowboard branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
