TÜSF 2026 Kış Oyunları, Erzurum'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Kış Oyunları, Erzurum'da kar voleybolu müsabakalarıyla başladı. 16 Şubat'a kadar sürecek olan etkinlikte toplam 480 sporcu 98 üniversiteden katılıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Erzurum'da düzenlenen 2026 Kış Oyunları, kar voleybolu müsabakalarıyla başladı.

Federasyonun açıklamasına göre 16 Şubat'a kadar sürecek oyunlarda kar voleybolunun yanı sıra snowboard, kayak alp disiplini, kayak kuzey disiplini, kar boccesi ve buz tırmanışı branşlarında müsabakalar yapılacak.

Organizasyonda 98 üniversiteden toplam 480 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
