2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard erkekler big air kategorisinde Japon Kira Kimura, 179,50 puanla altın madalyayı kazandı. Gümüş madalya ise 171,50 puanla Ryoma Kimata'ya, bronz madalya ise 168,50 puanla Yiming Su'ya gitti.

İtalya'daki organizasyonun ilk gününde snowboard erkekler big air final yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Kira Kimura, üç atlayışın sonunda 179,50 puanla altın madalya aldı.

Bir diğer Japon sporcu Ryoma Kimata, 171,50 puanla gümüş, Çinli Yiming Su ise 168,50 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
