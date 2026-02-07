Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama kadınlar normal tepe kategorisinde Norveçli Anna Odine Stroem, 267,3 puanla altın madalya kazanarak birinci oldu. Gümüş madalya Sloven Nika Prevc'in, bronz madalya ise Japon Nozomi Maruyama'nın oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama kadınlar normal tepe kategorisinde Norveçli Anna Odine Stroem, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun ilk gününde kayakla atlama kadınlar normal tepe müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Anna Odine Stroem, ilk tur ve final atlayışlarının ardından 267,3 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Sloven Nika Prevc, 266,2 puanla gümüş, Japon Nozomi Maruyama ise 261,8 puanla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

Simge Barankoğlu ve ünlü mekanın işletmecisi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi

4 arkadaşına kurşun yağdırdı, böyle yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı