Haberler

2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD, kupasını aldı

Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Turnuvada en değerli oyuncu (MVP) ödülüne ABD'den Breanna Stewart layık görüldü

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD'ye kupası takdim edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvada final maçının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Fransa Kadın Milli Takımı'nın oyuncularına gümüş madalyaları verildi.

Taraftarların alkışları eşliğinde ABD Milli Takımı parkeye davet edildi. Oyunculara altın madalyalarının verilmesinin ardından FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, kupayı kaptan Breanna Stewart'a takdim etti.

Stewart'ın kupayı havaya kaldırmasının ardından ABD'li oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

Dünya Kupası'nın MVP'si Stewart oldu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP), ABD'den Breanna Stewart oldu.

Turnuvada forma giydiği 6 maçta 12,8 sayı, 7,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynayan Stewart, turnuvada ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.

32 yaşındaki basketbolcu, şampiyonluk ipini göğüsledikleri 2018 Dünya Kupası'nda da en değerli oyuncu ünvanını kazanmıştı.

Organizasyonun en iyi 5'inde ise Iyana Martin (İspanya), Leonie Fiebich (Almanya), Breanna Stewart (ABD), Gabby Williams (Fransa) ve Jackie Young (ABD) yer aldı.

Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

Maç biter bitmez sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar, olay çıktı
Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı

Bu adamı kim durduracak? Victor Osimhen'i de yakaladı
AfD'nin zaferi sonrası Alice Weidel'den Avrupa'yı karıştıracak açıklamalar: Paralarımızı geri istiyoruz

Seçim zaferi sonrası fitili ateşledi! Sözleri Avrupa'yı karıştırdı
Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

İnsanlık bitmiş dedirten görüntüler
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti