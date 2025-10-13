2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. Hafta Maçları Gerçekleşti

Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta karşılaşmaları oynandı. Hollanda, Finlandiya'yı 4-0 ile geçerken Faroe Adaları, Çekya'yı 2-1 yenerek sürpriz yaptı. Polonya, Litvanya'yı 2-0 yendi. Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla başladı.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.

L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

G Grubu'nda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2-0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski'den geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İskoçya-Belarus: 2-1

Danimarka-Yunanistan: 3-1

G Grubu:

Hollanda-Finlandiya: 4-0

Litvanya-Polonya: 0-2

H Grubu:

Romanya-Avusturya: 1-0

San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

L Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 2-1

Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
