2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. Hafta Maçları Gerçekleşti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0