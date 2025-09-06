Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. Hafta Maçları Tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında F, H ve K gruplarında toplam 6 maç oynandı. İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan ile 2-2 berabere kalırken, Portekiz, Ermenistan'ı 5-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftası, 6 maçla tamamlandı.

Elemelerde F, H ve K gruplarında toplam 6 maç oynandı.

F Grubu maçında İrlanda Cumhuriyeti konuk ettiği Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 15. dakikada takımının 2. golünü atarken, 52. dakikada ise yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

F Grubu

Ermenistan- Portekiz : 0-5

İrlanda-Macaristan: 2-2

H Grubu

Avusturya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0

San Marino-Bosna Hersek: 0-6

K Grubu

Letonya-Sırbistan: 0-1

İngiltere-Andorra: 2-0

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
