2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10 Maç Yapıldı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç gerçekleştirildi. Öne çıkan sonuçlar arasında İsviçre'nin Kosova'yı 4-0 mağlup etmesi ve Yunanistan'ın Belarus'u 5-1 yenmesi dikkat çekti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İsviçre- Kosova : 4-0
Slovenya-İsveç: 2-2
C Grubu
Danimarka-İskoçya: 0-0
Yunanistan- Belarus : 5-1
D Grubu
İzlanda-Azerbaycan: 5-0
Ukrayna-Fransa: 0-2
I Grubu
İtalya-Estonya: 5-0
Moldova-İsrail: 0-4
L Grubu:
Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1
Karadağ-Çekya: 0-2
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor