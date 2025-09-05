Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10 Maç Yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç gerçekleştirildi. Öne çıkan sonuçlar arasında İsviçre'nin Kosova'yı 4-0 mağlup etmesi ve Yunanistan'ın Belarus'u 5-1 yenmesi dikkat çekti.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İsviçre- Kosova : 4-0

Slovenya-İsveç: 2-2

C Grubu

Danimarka-İskoçya: 0-0

Yunanistan- Belarus : 5-1

D Grubu

İzlanda-Azerbaycan: 5-0

Ukrayna-Fransa: 0-2

I Grubu

İtalya-Estonya: 5-0

Moldova-İsrail: 0-4

L Grubu:

Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

Karadağ-Çekya: 0-2

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
