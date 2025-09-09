2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Gününde Fırtına Gibi Sonuçlar

Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında oynanan maçlarda Norveç, Moldova'yı 11-1 mağlup ederken, Fransa İzlanda'yı 2-1, Portekiz ise Macaristan'ı 3-2 yenerek önemli galibiyetler elde etti. İngiltere de Sırbistan'ı 5-0 ile geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.

I Grubu mücadelesinde Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı. Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard kaydetti.

D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.

Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.

K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Azerbaycan-Ukrayna: 1-1

Fransa-İzlanda: 2-1

F Grubu

Ermenistan-İrlanda: 2-1

Macaristan-Portekiz: 2-3

H Grubu

Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2

I Grubu

Norveç-Moldova: 11-1

K Grubu

Sırbistan-İngiltere: 0-5

Arnavutluk-Letonya: 1-0

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
