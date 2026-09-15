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2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda 36 milli sporcu boy gösterecek

2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda 36 milli sporcu boy gösterecek
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2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye’yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.

2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.

2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. 83 ülkeden bin 417 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda yarışacak milli sporcular şu şekilde:

Yıldız Bayanlar Bireysel: Reyyan Sönmez

Yıldız Erkekler Bireysel: Mehmet Tural

Yıldızlar Pair: Ali Kaan Meşe, Sabiha Ecrin Ataoğlu

Yıldız Bayanlar Takım: Reyyan Sönmez, Eda Çetin, Sabiha Ecrin Ataoğlu

Yıldız Erkekler Takım: Ali Kaan Meşe, Mehmet Tural, Salih Aymaz

Genç Bayanlar Bireysel: Ervanur Yazıcı

Genç Erkekler Bireysel: Utku Efe

Gençler Pair: Utku Efe, Nazike Nur Yazıcı

Genç Bayanlar Takım: Ervanur Yazıcı, Zeynep Minel Ustaoğlu, Nazike Nur Yazıcı

30 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Hayrunnisa Aygün

30 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Muhammed Emir Yılmaz

30 Yaş Altı Pair: Şeyda Nur Yavuz, Furkan Bayrak

30 Yaş Altı Kadın Takım: Büşra Özden, Şeyda Nur Yavuz, Hayrunnisa Aygün

30 Yaş Altı Erkek Takım: Furkan Bayrak, Muhammed Emir Yılmaz, Yiğit Kemal Yılmaz

40 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Bengü Alkan Çal

40 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Ali Kemal Ustabaş

50 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Safiye Yalçın

50 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Uğur Tuzlu

50 Yaş Altı Pair: Fazlı Karışık, Rabia Kim Karışık

50 Yaş Altı Kadın Takım: Bengü Alkan Çal, Rabia Kim Karışık, Safiye Yalçın

50 Yaş Altı Erkek Takım: Fazlı Karışık, Ali Kemal Ustabaş, Murat Sarıkuş

60 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Namık Konanç

65 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Mustafa Yılmaz

65 Yaş Üstü Erkekler Bireysel: Şerif Kandırmış

50 Yaş Üstü Erkek Takım: İsmail Kökçü, Zeynel Çelik, Ömer Budancamanak

60 Yaş Üstü Erkek Takım: Teyfik Çelik, Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan

Serbest Stil 18 Yaş Üstü Erkekler Bireysel: Aykut Taşgın

Serbest Stil 18 Yaş Üstü Kadınlar Bireysel: Gülsena Karakuyulu Ertunç

Serbest Stil 18 Yaş Üstü Pair: Mehmet Can Gülmez, Kübra Dağlı

Serbest Stil 18 Yaş Üstü Karışık Takım: Aykut Taşgın, Gülsena Karakuyulu Ertunç, Çağrı Gülen, Kübra Dağlı Muran, Mehmet Can Gülmez

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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