2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 4 maçla devam edecek
2026 FIFA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H Grubu maçları yarın oynanacak. İspanya-Yeşil Burun Adaları, İsveç-Tunus, Fildişi Sahili-Ekvador ve Belçika-Mısır karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E, F, G ve H Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
15 Haziran Pazartesi:
E Grubu:
02.00 Fildişi Sahili - Ekvador (Philadelphia Stadı)
F Grubu:
05.00 İsveç - Tunus (Monterrey Stadı)
H Grubu:
19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)
G Grubu:
22.00 Belçika - Mısır (Seattle Stadı)
Kaynak: AA / Fatih Erel