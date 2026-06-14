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2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 4 maçla devam edecek

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H Grubu maçları yarın oynanacak. İspanya-Yeşil Burun Adaları, İsveç-Tunus, Fildişi Sahili-Ekvador ve Belçika-Mısır karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E, F, G ve H Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu:

02.00 Fildişi Sahili - Ekvador (Philadelphia Stadı)

F Grubu:

05.00 İsveç - Tunus (Monterrey Stadı)

H Grubu:

19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

G Grubu:

22.00 Belçika - Mısır (Seattle Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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