2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 3 maçla devam edecek
2026 FIFA Dünya Kupası'nda G, H ve J Grubu'nda yarın 3 maç oynanacak. Arjantin-Avusturya, Uruguay-Yeşil Burun Adaları ve Yeni Zelanda-Mısır karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor.
NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
H Grubu:
01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
G Grubu:
04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)
J Grubu:
20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)
Kaynak: AA / Fatih Erel