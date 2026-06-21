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2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 3 maçla devam edecek

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda G, H ve J Grubu'nda yarın 3 maç oynanacak. Arjantin-Avusturya, Uruguay-Yeşil Burun Adaları ve Yeni Zelanda-Mısır karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

H Grubu:

01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)

G Grubu:

04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)

J Grubu:

20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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