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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı. Yarı finalde Fransa-İspanya ve İngiltere-Arjantin karşılaşacak. Gol krallığında Messi ve Mbappe 8 golle zirvede.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finalde Avrupa'dan 3, Güney Amerika kıtasından da 1 ülke mücadele edecek. Turnuvada son 4 takım arasına kalan takımlar, FIFA dünya sıralamasında da ilk 4 sırada yer alıyor. Yarı finalde Fransa ile İspanya karşılaşacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin oynayacak.

Gol krallığı yarışında Messi ve Mbappe zirvede

Yarı finaller öncesinde gol krallığı yarışında zirvede iki futbolcu bulunuyor. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Fransız futbolcu Kylian Mbappe, rakip fileleri 8'er kez havalandırdı ve şu anda turnuvanın en golcü futbolcuları olarak yer alıyor. İki futbolcunun ardından turnuvadan elenen Norveç'in golcüsü Erling Haaland 7, İngiliz futbolcular Harry Kane ile Jude Bellingham'ın 6'şar, Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin de 5 golü bulunuyor.

FIFA Dünya Kupası yarı final programı şöyle:

14 Temmuz Salı

22.00 Fransa - İspanya

15 Temmuz Çarşamba

22.00 İngiltere - Arjantin - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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