2026 FIFA Dünya Kupası: Meksika: 2 Güney Afrika: 0

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ilk maçında Meksika, Mexico City Stadyumu'nda Güney Afrika'yı ağırladı. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği mücadelenin 9. dakikasında defansın hatasında topu kapan Erik Lira'nın pasında Julian Quinones ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Julian Quinones'in şutunda top direkten oyun alanına geri dönerken, ilk yarı Meksika'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 49. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Brian Gutierrez, ceza sahasına girmek üzereyken Sphephelo Sithole tarafından düşürülünce hakem Sampaio, Sithole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı. 67. dakikada sağ kanattan Roberto Alvarado'nun ortasında arka direkte Raul Jimenez kafayla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada Themba Zwane gördüğü kartla Güney Afrika'yı 9 kişi bırakırken, 90+2. dakikada da Meksika'dan Montes kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90 dakika sonucunda Meksika sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı