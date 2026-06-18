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San Jose sokaklarında Kolombiya rüzgarı

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2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Goller Munoz, Luis Diaz ve Campaz'dan gelirken, Özbekistan'ın tek golünü Başakşehirli Fayzullaev kaydetti.

2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri; 40'ıncı dakikada Munoz, 65'inci dakikada Luis Diaz ve 90+9'uncu dakikada Campaz kaydetti. Özbekistan'ın karşılaşmadaki tek golünü ise 60'ıncı dakikada RAMS Başakşehir forması giyen Fayzullaev kaydetti. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Başakşehir FK'nın tecrübeli oyuncusu Shomurodov 93 dakikada sahada kaldı. Özbekistan'ın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Fayzullaev ise 77 dakika sahada kaldı.

SAN JOSE SOKAKLARINDA KOLOMBİYA RÜZGARI

Kolombiyalı taraftarlar da mücadeleyi Kaliforniya eyaletinde yer alan San Jose şehrininin sokaklarında takip etti. Yaklaşık bin Kolombiya taraftarı, San Jose'de mücadeleyi heyecanla takip etti. Ayrıca bazı taraftarların ilginç kostümleri de dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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