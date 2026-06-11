2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 2 maçla devam edecek

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A ve B Grubu'nda yarın oynanacak 2 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, turnuvadaki ilk maçlarında Guadalajara Stadı'nda TSİ 05.00'de karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda ise Kanada ile Bosna-Hersek, Toronto Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.