2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası grup kuraları bu akşam çekilirken, A Milli Futbol Takımı'nın da muhtemel rakipleri belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2026 Dünya Kupası'nda grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. Türkiye'yi kura çekimi töreninde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Türkiye, Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak ve ABD, Paraguay, Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, play-off'ta yarı finalde evinde 26 Mart 2026'da Romanya ile karşılaşacak. Bu turu geçmesi halinde 31 Mart 2026'da Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu mücadeleden galip ayrılması durumunda adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

Açılış maçı 11 Haziran'da Azteca Stadı'nda

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dörderli 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83.000 kişilik Azteca Stadı'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

Dünya Kupası kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, UEFA Play-Off D Yolu (Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)

B Grubu: Kanada, Katar, İsviçre UEFA Play-Off A Yolu (İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye'nin bulunduğu Play-Off C Yolu

E Grubu: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus UEFA Play-Off B Yolu

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, UEFA Play-Off 2 Yolu

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Özbekistan, Kolombiya, Play Off 1 Yolu

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana - İSTANBUL