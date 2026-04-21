2026 Dünya Kupası: Kim kimle oynayacak, hangi ülkeler favori?

Dünya futbolunun ulusal düzeydeki en büyük heyecanı için geri sayım sürüyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda bu kez 48 takım yer alıyor.

Dörder takımdan oluşan 12 grupta maçlar 11 Haziran'da başlayacak. 19 Temmuz'daki finalde ise kupanın sahibi belli olacak.

Dünya Kupası kura çekimi, klasik anlamda bir "ölüm grubu" oluşturmadan, görece dengeli bir tablo ortaya koydu.

Ölüm grubu ifadesi, birden fazla favori takımın aynı gruba düşmesi olarak açıklanıyor.

Ev sahibi ülkelerden Meksika, A Grubu'nda yer alacak ve açılış maçında Güney Afrika ile karşılaşacak.

Azteca Stadyumu'nda, kendi taraftarı önünde oynayacak olması Meksika için önemli bir avantaj. Grubun diğer takımları Güney Kore ve Çekya.

Ev sahiplerinden Kanada, B Grubu'nda Katar, İsviçre ve Bosna Hersek ile oynayacak.

Türkiye, bir diğer ev sahibi ABD ile D Grubu'nda oynayacak. Paraguay ve Avustralya grubun diğer iki takımı.

Latin Amerika temsilcilerinden Brezilya için kura nispeten kolay bir yol çizdi. C Grubu'nda Fas dışında güçlü bir rakip görünmezken, İskoçya ve Haiti grubu tamamlıyor.

F Grubu'nda Avrupa'nın iki güçlü takımı Hollanda ve İsveç karşı karşıya gelecek.

I Grubu'nda Senegal, 2002'de elediği Fransa ile yeniden aynı gruba düştü. Turnuvanın favorilerinden güçlü hücum hattıyla dikkat çeken Fransa, 2002'deki yenilginin rövanşını almak isteyecek. Gruptaki bir diğer güçlü takım da Norveç.

Son şampiyon Arjantin'in yer aldığı J Grubu da kağıt üzerinde zorlu görünmüyor. Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak.

L Grubu'nda kupanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Hırvatistan'a karşı oynayacak.

Karayipler'den Curaçao, Afrika'dan Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) ve Asya'dan da Özbekistan ve Ürdün de ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak.

Türkiye'nin maçları ne zaman ve nerede?

Türkiye D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile birer maç yapacak.

O maçların takvimi şöyle:

İlk maç: Türkiye–Avustralya

İkinci maç: Türkiye–Paraguay

Üçüncü maç: Türkiye–ABD

Favoriler kimler?

Avrupa şampiyonu İspanya, kusursuza yakın bir eleme performansının ardından turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

İspanya eleme gruplarında Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'la mücadele etti ve altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Kadrolarında Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri ve dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak gösterilen Lamine Yamal gibi yıldızlar bulunuyor.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere, elindeki jenerasyon ile artık bir kupa kazanma hedefinde.

Thomas Tuchel yönetimindeki takım, eleme sürecinde tüm maçlarını kazanıp hiç gol yemeden Dünya Kupası'na katıldı. Jude Bellingham ve Harry Kane gibi yıldızlar kadronun öne çıkan isimleri.

Fransa da güçlü adaylardan biri. Didier Deschamps'ın ekibi, Bradley Barcola, Michael Olise, Kylian Mbappe ve Hugo Ekitike gibi isimlerden oluşan etkili hücum hattıyla dikkat çekiyor. 2022 finalisti olan Fransa, Avrupa elemelerinde yenilgi yüzü görmedi.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ise Güney Amerika elemelerini ikinci sıradaki Ekvador'un dokuz puan önünde tamamladı. Son dört yılda iki Copa America ve bir Dünya Kupası kazanan Arjantin güçlü bir görüntü sergiliyor.

Eleme sürecinde beklentilerin altında kalsa ve 18 maçta altı yenilgi alarak beşinci sırada yer alsa da son şampiyonluğunu 22 yıl önce kazanan Brezilya'yı tamamen göz ardı etmek zor.

Sürpriz yapabilecek takımlar

Norveç, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Daha önce son 16 turunu geçememiş olsalar da Manchester City'li Erling Haaland'ın elemelerde attığı 16 golle dikkat çektiler.

Tüm eleme maçlarını kazanan Norveç, dört kez şampiyon olan İtalya'yı hem iç sahada hem deplasmanda yenerek önemli bir başarı elde etti.

Fas da tüm eleme maçlarını kazanan takımlardan biri ve dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.

Afrika Uluslar Kupası finaline yükselen Fas, Senegal'e 1-0 yenilmesine rağmen tartışmalı bir kararla şampiyon ilan edildi. Brezilya, İskoçya ve Haiti'nin yer aldığı gruptan çıkmaları bekleniyor.

Mısır, Mohamed Salah önderliğinde Belçika, Yeni Zelanda ve İran'ın bulunduğu gruptan çıkmayı hedefliyor.

Asya'nın en güçlü ekiplerinden Japonya, elemelerde 16 maçta sadece üç gol yiyerek rahat bir şekilde turnuvaya katıldı. Mart sonunda Wembley'de İngiltere'yi 1-0 yenmeleri de dikkat çekti. Hollanda, Tunus ve İsveç ile aynı gruptalar.

Kolombiya ise güçlü bir Güney Amerika eleme performansının ardından turnuvada iddialı. Brezilya ve Arjantin'i mağlup ederek üçüncü sırada yer aldılar.

Ev sahiplerinden Kanada da sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösteriliyor. Daha önce katıldıkları altı Dünya Kupası maçını kaybetmiş olsalar da Katar, İsviçre ve Bosna-Hersek ile eşleşmeleri avantaj olarak görülüyor.