"Dünya Şampiyonu" İspanya... 2026 FIFA Dünya Kupası, Uzatmalarda Arjantin'i 1-0 Yenen İspanya'nın Oldu

(ANKARA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kupanın sahibi Arjantin'i 1-0 yenen İspanya oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadı'nda saat 22.00'de başlayan maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

90 dakikası 0-0 biten maçta uzatmaya gidildi ve 15'er dakikalık iki devre oynandı. 90 artı 3. dakikada Arjantinli Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İspanya, uzatmanın ikinci 15 dakikalık devresinde karşılaşmanın 106. dakikasında Ferran Torres'in attığı golle Arjantin karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İspanya, Arjantin'i finalde 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

İspanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmış oldu.

Kaynak: ANKA