2026 FIFA Dünya Kupası final maçından notlar

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, ilk 11'de 3 değişikliğe giderken, İspanya'da ise Luis de la Fuente yarı final kadrosunu bozmadı.

Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele ettiği ve 39 gün süren turnuvanın finalinde, İspanya ile Arjantin, 80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Üst üste ikinci, toplamda dördüncü şampiyonluk için sahaya çıkan Arjantin'de, teknik direktör Scaloni, Nahuel Molina'nın yerine sağ bekte Gonzalo Montiel'e şans verdi.

Deneyimli teknik adam, orta sahada ise Leandro Paredes ve Giuliano Simeone'nin yerine Rodrigo de Paul ve Nico Gonzalez ile maça başladı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü de la Fuente ise Fransa'yı 2-0 mağlup ettikleri yarı finaldeki kadroyu korudu.

Yamal ve Cubarsi, tarihe geçti

Lamine Yamal (19 yaş 6 gün) ve Pau Cubarsi (19 yaş 178 gün), Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihteki en genç üçüncü ve dördüncü oyuncu oldu.

Turnuva tarihinde daha önce Brezilyalı efsane Pele 17 yaş 249 gün, İtalyan Giuseppe Bergomi ise 18 yaş 201 günlükken final mücadelesine ilk 11'de çıkmıştı.

Messi ile Yamal arasında 20 yaş fark

İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.

Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.

Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.

Messi, 3 final oynayan ikinci futbolcu oldu

39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.

Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

8 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu bu turnuvada 10 gol atan Fransız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Toplam Dünya Kupası gol sayısında da Mbappe'nin 22, Messi'nin 21 golü bulunuyor.

2022'de Altın Ayakkabı ödülünü Mbappe kazanmıştı.

Messi, finalde forma giyen en yaşlı oyuncu

39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.

Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.

Karşılaşma öncesinde kapanış töreni düzenlendi

Karşılaşma öncesinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvanın kapanış töreni düzenlendi.

TSİ 20.30'da başlayan törende dünyaca ünlü sanatçı Post Malone sahne aldı.