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2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası: Fransa: 3 - Türkiye: 0

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası: Fransa: 3 - Türkiye: 0
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu 2. maçında Fransa’ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu 2. maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: BT Arena

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz)

Fransa: Brizard, Henno, Huetz, Faure, Clevenot, Iyegbekedo, Diez (L) (Tizi-Oualou, Duflos-Rossi)

Türkiye : Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) (Kaan, Mert, Cafer, Hilmi)

Setler: 25-19, 25-20, 25-19

Süre: 82 dakika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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