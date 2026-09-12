2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası: Fransa: 3 - Türkiye: 0
+27 sitede yayında
Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu 2. maçında Fransa’ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu 2. maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: BT Arena
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz)
Fransa: Brizard, Henno, Huetz, Faure, Clevenot, Iyegbekedo, Diez (L) (Tizi-Oualou, Duflos-Rossi)
Türkiye : Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) (Kaan, Mert, Cafer, Hilmi)
Setler: 25-19, 25-20, 25-19
Süre: 82 dakika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı