Rus Gromadskii'den Avrupa Pentatlon Zaferi

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkeklerde altın madalyayı Rus sporcu Egor Gromadskii kazandı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen erkekler finalinde Rusya'dan Gromadskii, birinci olarak Avrupa şampiyonu oldu. Gümüş madalyayı Macaristan'dan Batond Tamas, bronz madalyayı ise İtalya'dan Giorgio Malan elde etti.

Kariyerlerinde ilk kez finalde yer alan milli sporculardan Kıvanç Taşyaran 8'inci, Buğra Ünal ise 17'nci oldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın yapılacak yarı karışık takım bayrak yarışıyla sona erecek.

Kaynak: AA