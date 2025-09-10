2026 Akdeniz Oyunları Roma'da Tanıtıldı

İtalya'nın Taranto şehrinin ev sahipliğinde 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde 20. kez düzenlenecek Akdeniz Oyunları, "Dünyada İtalyan Sporu Günü" programında masaya yatırıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünyada İtalyan Sporu Günü" etkinliği, İtalya'nın başkenti Roma'daki Villa Madama'da gerçekleştirildi.

Programa İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Luciano Buonfiglio, İtalya Paralimpik Komitesi Başkanı Marco Giunio de Sanctis ve İtalya Ticaret Ajansı ITA Başkanı Matteo Zoppas katıldı.

Etkinlikte konuşan Antonio Tajani, spor diplomasisinin ülkenin büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Spor, 24,7 milyar avro katma değer oluşturan, 400 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,38'ini oluşturan gerçek bir ulusal endüstri. İtalya, 4,7 milyar avroluk ihracatıyla dünyanın en büyük beş spor malzemesi ihracatçısı arasında yer alıyor ve Avrupa Birliği içinde ikinci sırada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Abodi ise sporun İtalya'nın uluslararası arenadaki itibarını ve prestijini güçlendirebileceğini, aynı zamanda daha barışçıl bir Akdeniz ve zorluklara rağmen barış için çabalamaya devam eden bir dünya için diyalog ve değişim fırsatı olacağını vurguladı.

Programda konuşma yapan Özel Komiser ve Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese de hükümetin özverisi ve sağladığı kaynaklar sayesinde değerli ilk dört tesisi tamamladıklarını ifade etti.