Profesyonel futbol liglerinde 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig başlangıç tarihlerini açıkladı. Süper Lig 14-17 Ağustos, 1. Lig 7-10 Ağustos'ta başlayacak.
Profesyonel futbol liglerinde 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig, 14-17 Ağustos ; Trendyol 1. Lig ise 7-10 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar, 5-6 Eylül'de oynanacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat